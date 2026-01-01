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口碑与热度表现突出的作品
灵契
内向的大学生夏目优因为灵力觉醒，总被恶灵纠缠。他在旧书店捡到一本《安倍晴明手稿》，释放了被封印三百年的天才阴阳师——神谷将生。神谷提出签订“灵契”：将生帮优驱除恶灵，但优必须将自己的“阳寿”作为灵力来源供给将生。每消灭一个高级怨灵，优减寿十年。为了救被怨灵附体的朋友，优签下了契约。在并肩作战中，优发现将生当年并非自然死亡，而是被自己最信任的弟子暗算陷害，怨念使他化为“半式神”。优只剩十年寿命时，做出了一个选择：他不消灭最后一个怨灵（就是那个弟子），而是用全部灵力打开了“黄泉之门”，让将生的爱人在门后说了一句“我原谅你”，将生终于释然成佛。优倒在樱花树下，等待死亡。
湖畔惊魂
六位大学生在湖边度假，发现湖中每过一夜就会多出一具尸体。
天涯小逃犯
逃犯挟持了一个小孩横穿中国，两百公里后变成了他带着不肯下车的小孩找妈妈。
决鬪地平线
地球仅存最后千米地平线，人类在此决斗决定谁可登上诺亚方舟。
冥府守护犬
一只三头黑犬每天在太平间等待新死者，只为听他们讲完生前最后一个故事。
木匠奇事
小镇木匠为教堂雕刻天使像，却发现每完成一尊雕像，对应的人就会离奇死亡。
汉斯奇遇记
一只梦想成为骑士的家猪意外闯入魔法森林，开启拯救王国之旅。
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地狱之渊
一档探灵直播节目进入废弃矿洞，却发现里面真的连通着十八层地狱，而每死一个人，直播热度就涨一万。
她
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人间大炮3
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