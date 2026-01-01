2016 · 日韩 · 奇幻，悬疑，同性

灵契

内向的大学生夏目优因为灵力觉醒，总被恶灵纠缠。他在旧书店捡到一本《安倍晴明手稿》，释放了被封印三百年的天才阴阳师——神谷将生。神谷提出签订“灵契”：将生帮优驱除恶灵，但优必须将自己的“阳寿”作为灵力来源供给将生。每消灭一个高级怨灵，优减寿十年。为了救被怨灵附体的朋友，优签下了契约。在并肩作战中，优发现将生当年并非自然死亡，而是被自己最信任的弟子暗算陷害，怨念使他化为“半式神”。优只剩十年寿命时，做出了一个选择：他不消灭最后一个怨灵（就是那个弟子），而是用全部灵力打开了“黄泉之门”，让将生的爱人在门后说了一句“我原谅你”，将生终于释然成佛。优倒在樱花树下，等待死亡。